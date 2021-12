Autoridades confirmam mais de 80 mortes após os tornados nos EUA

As autoridades norte-americanas confirmaram mais de 80 mortes em Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri, após a passagem de fortes tornados desde a última sexta-feira (10). Em Kentucky, um dos estados mais atingidos, o governador Andy Beshear diz que o número de vítimas pode ser superior a 100. As informações são do portal G1 Nacional.

Mais de 180 integrantes da Guarda Nacional foram deslocados para ajudar nas buscas por sobreviventes. De acordo com a CNN americana, prédios e veículos destruídos dificultam a entrada das equipes de resgate. A região continua sem telefone e energia elétrica.

A tempestade teve início na cidade de Mayfield, que possui uma população de cerca de 10.000 habitantes. No local, quarteirões ficaram devastados, casas e prédios históricos desmoronados e reduzidos a escombros. "É indescritível, o nível de devastação é diferente de tudo que eu já tinha visto", disse Beshear, em uma coletiva de imprensa na cidade.