Tornado é registrado em cidade brasileira durante temporal; vídeo

Um vídeo tem circulado nas redes sociais, desta terça-feira (06), e mostra o momento em que um tornado se forma na cidade de Planaltina, no Distrito Federal (DF). As imagens impressionam e foram capturadas durante uma tempestade de hoje (05/12). O fenômeno foi confirmado com órgãos oficiais de meteorologia. Veja!

Pelas redes sociais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou o caso. “O fenômeno, que gira de forma intensa, é caracterizado como tornado quando uma nuvem funil toca o solo”. Apesar da intensidade, não foram registrados feridos ou danos.

Ainda hoje, o Inmet emitiu um alerta sobre os riscos de chuvas intensas na capital do país, com ventos intentos — entre 60 a 100 km/h. Como consequência poderia haver risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.