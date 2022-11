Há nove anos, moradores reclamam de alagamentos no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores da Travessa Estrela, no bairro da Pedreira, em Belém, denunciam para a equipe do Eu Repórter constantes alagamentos que atingem a comunidade em dias de chuva. Segundo relatos, as ruas ficam submersas e a água invade as casas sempre que ocorrem fortes chuvas na Região Metropolitana de Belém.

Nessa rua, algumas casas precisaram ser construídas com uma certa elevação em relação a avenida principal a fim de evitar o alagamento dentro das residências, como é o caso da leitora Edite Costa Acácio, representante da comunidade.



VEJA MAIS



Dona Edite, de 66 anos, diz que tem dificuldade de subir em estruturas mais elevadas por conta da idade dela. "Algumas casas precisaram aumentar a calçada e eu tenho dificuldade pra subir nelas", conta.

De acordo com Edite, os moradores estão desde 2013 buscando melhorias para a travessa, que fica entre a Passagem Antônio Everdosa e a rua Saldanha Marinho. "Já procuramos a prefeitura, o Ministério Público e nada nunca foi feito", conclui.

A redação integrada do Grupo Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para maiores esclarecimentos e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter.grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Thais Belém)