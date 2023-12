Bebê nasce enquanto enfermeiro trocava de luvas em Irituia, no Pará

O registro de um parto normal realizado em tempo recorde no dia 7 de dezembro, no Hospital Municipal de Irituia, no Pará, viralizou nos últimos dias. O vídeo foi compartilhado na conta do Instagram do enfermeiro especialista em obstetrícia Cláudio Castelo Branco, responsável pelo parto. Até este domingo (31/12), já eram mais de 2,3 milhões de reproduções contabilizadas pela plataforma Reels.

No vídeo que dura pouco mais de 30 segundos, o enfermeiro relata que aquele foi o parto mais rápido já feito por ele. As imagens mostram o profissional de saúde colocando o kit cirúrgico sobre as pernas da mulher grávida; em seguida, o bebê recém-nascido já aparece no colo de sua mãe.

“Se minha cinegrafista não tivesse parado o vídeo naquele momento, não restaria nenhuma dúvida”, brincou Cláudio, em uma legenda inserida no final do vídeo. O enfermeiro diz que o intervalo de tempo entre as imagens registradas durou poucos segundos, enquanto ele trocava de luvas para seguir com o procedimento de parto.

História semelhante nos comentários

A repercussão do ocorrido levou a Ketilly Albuquerque, usuária da rede social, a contar a história de seu parto, nos comentários. Segundo ela, as contrações do parto chegaram durante a última consulta do pré-natal. “As dores começaram 15:37. Quando olhei no telão, tinha quatro gestantes na minha frente”, relata Ketilly, que foi colocada em uma cadeira de rodas diante da urgência. “Quando sentei, minha bolsa estourou”, prosseguiu no relato.

A mãe conta que entrou na sala de cirurgia às 15:56 e, entre recomendações para ficar em repouso e o chamado para uma ambulância, o bebê nasceu 11 minutos depois, às 16:07, “na sala do postinho de saúde”.