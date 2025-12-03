Criança de 10 anos é identificada como a vítima esmagada em acidente na BR-316, em Ananindeua

Um menino de 10 anos, identificada pela Polícia Civil como Davi Oliveira, é a vítima que morreu em um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-316, no bairro Levilândia, em Ananindeua, nesta quarta-feira (3). De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a vítima morta estava na garupa da moto que estaria sendo conduzida pelo cunhado.

“O acidente resultou na morte do passageiro, uma criança de 10 anos. O condutor da moto foi socorrido e encaminhado ao hospital”, diz um trecho da nota do Detran.

O acidente foi registrado por volta das 7h30, quando equipes de fiscalização foram acionadas para uma ocorrência de colisão. “Segundo relatos no local, um terceiro veículo teria provocado o desequilíbrio da motocicleta”, detalha o Detran. Ainda conforme o órgão, agentes de fiscalização organizaram o fluxo de veículos e a via já foi liberada.

A Polícia Civil comunicou que a Seccional de Ananindeua irá instaurar um inquérito policial para investigar o caso. "Segundo informações preliminares, a motocicleta colidiu com um carro de passeio, e uma criança que estava na garupa caiu e foi parar embaixo de uma carreta. A vítima, identificada como Davi Oliveira, de 10 anos, morreu no local. O condutor da motocicleta foi encaminhado para atendimento médico", confirmou a PC.

Pessoas que passavam teriam alertado o caminhoneiro sobre o acidente e ele parou. Em estado de choque, o condutor permaneceu dentro do caminhão. "O motorista da carreta foi conduzido pela Polícia Militar à unidade policial para prestar depoimento. Ele permaneceu no local e, por esse motivo, não houve prisão, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro", detalhou a PC. As sutoridades ainda informaram que imagens de câmeras de segurança da área serão analisadas. "Perícias serão solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", finalizou a PC.

Acidente

O acidente teria ocorrido durante o grande fluxo de veículos que seguiam sentido Marituba - Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o caminhão parado na via e a criança esmagada debaixo de uma das rodas do veículo pesado.