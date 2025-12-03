Pedreiro de 25 anos é morto durante emboscada em Marabá

Um jovem identificado como Matheus Araujo Costa, de 25 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (2), no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Coca-Cola, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima, que trabalhava como pedreiro, trafegava junto com a companheira pela Avenida das Torres, próximo ao viaduto ferroviário, quando foi alvejada por dois homens encapuzados que saíram de uma área de mata. O jovem ainda foi socorrido, mas morreu dentro do carro que o levava ao hospital.

O homicídio foi registrado por volta das 22h30, nas proximidades da ocupação “Tuchaua”. A Polícia Militar foi acionada por moradores. As testemunhas relataram que Matheus havia saído a pé para lanchar com a namorada quando foi surpreendido por dois homens que já o aguardavam em um matagal. De acordo com o Portal Correio de Carajás, consta no boletim de ocorrência que os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Matheus e fugiram.

Um conhecido da vítima, que passava pelo local de carro, tentou ajudá-lo e o colocou no veículo para ser encaminhado ao hospital da região. No entanto, o jovem não resistiu e morreu dentro do veículo antes de chegar à unidade de saúde. A namorada de Matheus, que se relacionava com ele há cerca de sete meses, disse que o jovem era pedreiro e também trabalhava com instalação de câmeras de vigilância. A mulher descreveu um dos atiradores como sendo um homem branco, alto, de olhos verdes, vestindo camisa branca e usando uma touca tipo balaclava.

O local do crime seria uma área periférica e de difícil acesso. Os policiais ainda realizaram rondas na região, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações que devem esclarecer a autoria e a motivação do assassinato. O Instituto Médico Legal e a Perícia Científica foram acionados para os procedimentos de remoção e necropsia do corpo.

Em nota, a PC disse que as circunstâncias do crime são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Marabá. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.