PC prende homem que aplicou golpe em idosa após oferecer ajuda em operações bancárias em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3/12) por aplicar um golpe contra uma idosa em Belém. A investigação apurou que o suspeito teria induzido uma idosa ao erro, aproveitando-se da relação de confiança existente e de sua condição de vulnerabilidade. Segundo a PC, ele ofereceu ajuda na realização de operações bancárias, obtendo acesso aos dados pessoais e financeiros da vítima.

Segundo Caroline Batista, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), com posse das informações, o acusado instalou, em seu próprio aparelho celular, o aplicativo do banco da idosa. “Após isso, sem qualquer autorização, realizou a contratação de empréstimo consignado no nome dela. Posteriormente, transferiu o valor para a conta de outro idoso, que o homem também possuía os dados, que era utilizada para fazer os saques”, explicou a delegada.

As diligências investigativas, aliadas ao conjunto de indícios colhidos, demonstraram a necessidade da medida cautelar, o que levou a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do autor. A solicitação foi deferida pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Nesta manhã, a equipe da DPPID localizou e efetuou a prisão do investigado, que foi conduzido à unidade policial e posteriormente transferido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.