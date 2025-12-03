Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Bate-boca entre família termina com mulher presa por ameaça e injúria em Mãe do Rio

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas, mãe da investigada, relatou que suas três filhas iniciaram uma discussão, momento em que a suspeita quebrou uma garrafa de café, derramando o líquido quente sobre si e a irmã, que teve os óculos quebrados

O Liberal

A Polícia Civil prendeu uma mulher na terça-feira (3/12) por envolvimento em uma briga familiar em Mãe do Rio. Segundo a PC, uma das vítimas, mãe da investigada, relatou que suas três filhas iniciaram uma discussão, momento em que a suspeita quebrou uma garrafa de café, derramando o líquido quente sobre si e a irmã, que teve os óculos quebrados.

Depois disso, enquanto os agentes registravam o caso na delegacia, as vítimas compareceram ao local informando que haviam sido agredidas pela investigada e que, após o conflito, teriam ido ao hospital por estarem queimadas pelo café derramado.

Ainda de acordo com a PC, considerando histórico anterior de agressões praticadas por ela contra a irmã, a equipe policial dirigiu-se ao hospital, onde foi informada de que a suspeita havia saído exaltada. Retornando à unidade, os policiais já tinham colhido os relatos das vítimas, confirmando os crimes praticados por ela.

A Polícia Civil então determinou a captura da mulher, sendo os investigadores deslocados até seu endereço, onde apenas a filha da suspeita foi encontrada, informando que a mãe estaria no hospital. No segundo deslocamento à unidade hospitalar, a mulher foi localizada em um corredor. Ao ser abordada em uma sala reservada, exaltada, afirmou que não tinha nada a explicar à polícia e tentou fugir, utilizando-se de violência física contra o agente, que sofreu lesão no dedo.

Ela foi conduzida à Delegacia de Mãe do Rio para realização dos trâmites legais, onde permanece à disposição da Justiça. A suspeita responderá pelos crimes de ameaça majorada, resistência, injúria majorada e vias de fato majorado.

Palavras-chave

polícia

bate-boca

entre família

mulher presa

ameaça

injúria

mãe do rio
Polícia
.
