Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Delegacia de Feminicídio apura morte da cantora Ruthetty sob sigilo

O corpo da artista foi encontrado no bairro da Marambaia, em Belém, nesta quarta-feira (3/12).

O Liberal
fonte

Delegacia de Feminicídio apura morte da cantora Ruthetty sob sigilo (Ivan Duarte / OLiberal)

A cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida artisticamente como Ruthetty, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (3) dentro de uma residência no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com informações apuradas pelo Grupo Liberal, a artista foi localizada apenas trajando uma blusa e com um tecido envolto no pescoço. O corpo foi periciado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA). Até as 20h, permanecia no Instituto Médico Legal (IML). O velório está previsto para esta quinta-feira (4), em uma capela particular na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco.

Familiares da cantora afirmam não acreditar na hipótese de suicídio. Uma das irmãs de Ruthetty foi a primeira a chegar ao local e se deparou com a casa bastante bagunçada. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por familiares, mostra o interior da residência. Na gravação, uma pessoa afirma: "Enforcamento não sai sangue. Ela teve uma luta corporal aqui. Olha o sangue ali na cama. Essa roupa no chão tipo de motoqueiro. Bate foto de tudo”. Os familiares alegam ainda que o celular da artista está desaparecido desde a última sexta-feira (28/11).

Investigação sob sigilo

A Polícia Civil informou que “as circunstâncias da morte de Rute Gomes dos Santos são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem)”. Ainda de acordo com a polícia, “testemunhas são ouvidas, imagens de câmeras de segurança serão analisadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.

Carreira e legado

Em publicação na página oficial da cantora, a equipe de Ruthetty confirmou que ela foi encontrada morta pela manhã em sua casa e ressaltou que a causa da morte ainda não foi divulgada.

Ruthetty foi um dos grandes nomes da música romântica paraense, com sucessos como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”, que marcaram gerações e permanecem no imaginário afetivo do público. Suas canções embalaram rádios, festas, bares e os tradicionais bailes da saudade, reforçando sua importância na história musical do Pará.

Com a ascensão do tecnomelody no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, ela se destacou como a “Rainha do tecnomelody”, levando a batida eletrônica para um público cada vez maior.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, concedida em 2024, a cantora falou sobre seu retorno aos palcos e destacou a paixão dos paraenses e de fãs de outros estados pelo tecnomelody.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

delegacia de feminicídio

apura morte

cantora

ruthetty

sob sigilo
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Grupo que fraudava benefícios do INSS e causou prejuízo de R$ 10 milhões é alvo de operação no Pará

Segundo a Polícia Federal, foram identificados 226 benefícios concedidos de forma fraudulenta até o momento

04.12.25 10h13

POLÍCIA

Operação prende duas pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

04.12.25 9h55

POLÍCIA

Motociclista perde controle de moto em quebra-molas e morre em Marabá

A vítima caiu do veículo e se chocou com a calçada de uma loja

04.12.25 9h30

BRASIL

Homem que atropelou e arrastou mulher em SP acusa policiais de agressão

Douglas da Silva está preso desde domingo (30) e participou de audiência de custódia nessa quarta-feira (3)

04.12.25 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ruthetty pode ter sido morta a pauladas, aponta perícia

Artista teria sido golpeada na região da cabeça e que o principal suspeito é o ex-companheiro da cantora

03.12.25 23h10

RIVALIDADE

Traficantes são baleados por facção rival durante churrasco; 2 pessoas morreram

O tiroteio aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais

04.12.25 7h56

POLÍCIA

Operação 'Ponto Crítico' prende cerca de 50 pessoas no Pará

Segundo as autoridades, entre os presos está uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa, responsável por extorquir comerciantes da cidade de Santa Izabel do Pará

04.12.25 8h27

INVESTIGAÇÃO

Casal é preso suspeito de tentar comprar recém-nascidos, em Portel

Entre os presos, está um policial militar do Estado de Goiás, identificado como Adedilco Alves Viana

03.12.25 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda