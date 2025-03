Policial Militar mata a companheira a tiros dentro de carro em Belém

Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo companheiro, um policial militar que não teve o nome divulgado, na noite desta quarta-feira (12), em Belém. A vítima foi baleada dentro de um veículo que seria do PM, durante uma discussão entre os dois.

Após o ocorrido, o próprio suspeito conduziu a vítima até o Pronto Socorro da 14 de Março, no bairro do Umarizal. No entanto, segundo funcionários da unidade de saúde, ela já chegou morta ao local.

O veículo do policial permanece em frente ao PSM e apresenta várias marcas de tiros, além de ter tido vidro do lado do carona completamente destruído. O disparo atingiu a cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar, inclusive representantes da Corregedoria do órgão, estão no local. Até a entrada da vítima na unidade de urgência e emergência, os familiares da vítima ainda não haviam sido informados oficialmente sobre o ocorrido. Por conta disso, nenhum parente tinha comparecido ao PSM para acompanhar o caso até minutos atrás.

A reportagem de O Liberal segue apurando mais informações sobre o crime.