Policial penal do Pará, mãe e avó morrem em acidente entre carro e caminhão no Tocantins

O policial penal do Pará Saulo Barbosa de Sousa, de 38 anos, morreu em acidente de trânsito entre um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira (12/3), na altura do quilômetro 127 da BR-153, próximo ao município de Wanderlândia, no Tocantins. A vítima dirigia o carro que era do modelo Jeep Renegade da cor vermelha e que também era ocupado pela mãe dele, Janira Barbosa de Araújo Sousa, 64 anos, e a avó Laurinda Barbosa de Araújo, 89. As duas passageiras também não sobreviveram.

Segundo o G1 Tocantins, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão foi frontal. A perícia esteve no local e a causa do acidente ainda será investigada. O motorista do caminhão, de 27 anos, ficou ileso.

Os corpos das três vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde devem passar por exames de necropsia.

Imagens feitas pela página Alta Tensão e cedidas para a TV Anhanguera mostram que o carro dirigido por Saulo ficou completamente destruído, com a parte dianteira amassada. Os bombeiros estiveram no local e fizeram a retirada do corpo do motorista das ferragens.

Conforme a PRF, por causa do acidente houve a necessidade de interdição parcial da pista para os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Perícia, IML e remoção de veículos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) sobre o caso e aguarda retorno.