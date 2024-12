PM morre em acidente de trânsito a caminho do trabalho, no interior do Pará

Um policial militar morreu em um acidente de trânsito no município de Barcarena, no nordeste do Pará, na manhã deste domingo (29). A moto que ele conduzia colidiu com uma carreta. A vítima morreu no local. O policial militar foi identificado como o cabo Jhoney Lemos Vaz, o cabo Vaz.

As primeiras informações indicam que ele estava indo para o trabalho. Ele era lotado no quartel de Barcarena. As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Jhoney Lemos Vaz está sendo necropsiado e será liberado para a família. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e aguarda retorno.