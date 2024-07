Sargento da PM morre em grave acidente na PA-150

O sargento da Polícia Militar do Pará, Gustavo Gomes de Freitas, 40 anos, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (18) na rodovia PA-150, entre os municípios de Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do estado. O acidente envolveu dois carros de passeio e resultou na morte instantânea do policial.

O sargento Gustavo, que recentemente havia sido transferido para a região, era lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava voltando de Nova Ipixuna e dirigia sozinho no momento do acidente, cuja dinâmica exata ainda é desconhecida. Segundo relatos de testemunhas, o policial perdeu o controle do veículo, que girou diversas vezes na pista antes de colidir frontalmente com um carro que vinha na direção oposta.

O impacto da colisão foi tão violento que o veículo do outro motorista envolvido no acidente pegou fogo. Apesar dos ferimentos, o condutor conseguiu sair do carro em chamas e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi divulgado. Já o veículo do sargento Gustavo ficou completamente destruído na parte frontal.

Em nota oficial, a Polícia Militar lamentou a morte do sargento. Disse ainda que o Centro Integrado de Atenção Psicossocial está prestando apoio aos familiares do militar.

A Polícia Civil comunicou que está investigando as circunstâncias do acidente. "Uma vítima foi encaminhada para o hospital. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações. O caso está sendo investigado pela delegacia de Nova Ipixuna", declarou a instituição.

A Polícia Científica do Pará informou que o corpo do sargento Gustavo Gomes de Freitas já foi periciado e liberado para a família.