Carreta colide com muretas de contenção e atrapalha trânsito na BR-316

Uma carreta colidiu com as muretas da rodovia BR-316, em Marituba, na madrugada desta quarta-feira (17/07). O acidente causou um congestionamento na via durante a manhã. O para-choque do caminhão ficou muito danificado, mas o motorista não ficou ferido. O veículo transportava cimento. O trecho passa por duas obras a construção do BRT Metropolitano e a drenagem no Canal das Toras, que alaga nos momentos de chuva.

O acidente ocorreu por volta das 2h quando o caminhão bateu e arrastou três muretas de concreto, que servem para dividir as faixas de quem segue pela BR-316, para quem pega um desvio para a avenida Independência, em Ananindeua. Por causa disso, os motoristas que precisavam acessar a Independência tiveram que seguir pela BR-316 até o segundo desvio.

Ao JL1, da TV Liberal, o motorista afirmou que o acidente ocorreu por causa da falta de sinalização e do desnivelamento da pista que fez com que perdesse o controle do veículo e batesse nas muretas. A barra de direção do veículo quebrou e ele não conseguiu desviar da barreira de concreto.

O acidente de trânsito interditou parte da rodovia, o que deixou o trânsito lento na via. A carga foi retirada pela manhã e os agentes do Departamento de Estado de Trânsito do Pará (Detran-PA) organizaram o tráfego para diminuir o congestionamento. O caminhão foi retirado do local e a via foi liberada por volta das 11h30. Agentes de fiscalização seguiram organizando o fluxo no local.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que o trecho em obras estava com sinalização vertical e horizontal.