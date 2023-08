PM morre atropelado enquanto atendia vítimas de acidente na PA-253

Um acidente envolvendo duas motocicletas, um carro modelo HB20 e uma camionete Hilux na rodovia PA-253 resultou na morte de duas pessoas, na noite de sábado (5), no nordeste do Pará. As vítimas são um cabo da Polícia Militar, de prenome Melo, e uma jovem.

As primeiras informações sobre essa ocorrência são de que o fato aconteceu às proximidades da comunidade do Pinheiro, zona rural de Irituia. No sábado à noite, o cabo PM Melo estava de serviço com uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar do Rio Guamá. Ele prestava assistência às vítimas de um acidente de trânsito no mesmo local. O policial acabou, então, sendo atropelado, com outras pessoas, por uma camionete e Hilux, que transitava em alta velocidade.

Tão logo o acidente se deu, órgãos de Segurança Pública foram acionados. Equipes de resgate compareceram ao local da ocorrência, mas o policial e a jovem não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outro policial militar, identificado como soldado De Sena, teria também sido atingido. Ele e outras vítimas teriam sido transportadas para uma unidade hospitalar. A Polícia levanta informações sobre o caso.

O que diz a PM

A Polícia Militar, por meio de nota, informa "com pesar que um policial morreu atropelado por uma caminhonete enquanto atendia uma ocorrência de acidente na rodovia PA-253, no município de São Miguel do Guamá. Outro militar que também prestava apoio às vítimas, foi atingido pelo veículo em alta velocidade e levado a um hospital particular, em Belém. O PM passou por exames e foi liberado na manhã deste domingo (06). A PM intensificou as buscas na região para identificar e prender o motorista que fugiu do local sem prestar socorro".