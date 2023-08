Ônibus de Murilo Huff se envolve em acidente um dia após show no Pará; uma pessoa ficou ferida

Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro, na BR-153, próximo a Nova Olinda, na noite da última quinta-feira (3), assustou quem passava pelo local. O ônibus fazia parte da equipe do cantor sertanejo Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça. A banda esteve no Pará um dia antes, em um show realizado em Tomé-Açu, na quarta-feira (2). O motorista do veículo menor foi o único ferido, mas felizmente sem lesões graves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 205 da rodovia e, segundo relatos dos bombeiros, o caminhão teria colidido com o carro antes de também atingir o ônibus da equipe do cantor.

VEJA MAIS

O caminhão saiu do local logo em seguida e o carro teve toda a parte frontal destruída. O motorista que ficou ferido foi encaminhado para um hospital de Nova Olinda e passa bem.

O cantor Murilo Huff não estava presente no veículo no momento do acidente. Em comunidado nas redes sociais, a assessoria confirmou que a equipe já estava em segurança e seguiram viagem para a cidade de Goiânia. Eles também agradeceram o carinho e a solidariedade do público.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)