Murilo Huff pede Gabriela Versiani em namoro; veja como foi a surpresa

O cantor sertanejo Murilo Huff surpreendeu a influenciadora Gabriela Versiani, nesta terça-feira (20), com um pedido de namoro inesquecível. Após serem vistos juntos várias vezes e trocarem declarações no Dia dos Namorados, o casal oficializou o relacionamento. O anúncio foi feito por Gabriela em seu perfil no Instagram, onde compartilhou detalhes desse momento especial.

Versiani publicou um vídeo elaborado do pedido romântico. Nas imagens, ela é vista descendo vendada do jatinho particular do cantor. Em seguida, os dois entram em um carro e vão para uma casa. Murilo conduz a modelo até o local onde ocorrerá o pedido. Em uma varanda decorada, eles se abraçam e depois caminham até o jardim. O vídeo revela uma área externa da casa, toda iluminada por velas, com uma mesa posta contendo a letra da música "Cigana".

De acordo com Gabriela, o pedido aconteceu na casa em que ela nasceu. Na legenda da publicação, ela expressou seu amor pelo cantor sertanejo.