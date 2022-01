Murilo Huff abre mão da tutela dos bens de Marília Mendonça e a deixa para a mãe da cantora

O colunista Leo Dias informou que Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, abriu mão da tutela dos bens a que teria direito no patrimônio da cantora. Como Leo, o herdeiro legítimo da artista, é menor de idade, a tutela se faz necessária. Com a decisão de Murilo, a gestão dos bens ficará a cargo de dona Ruth, mãe da cantora e avó do menino.

O colunista disse que a decisão foi consensual e em clima de total harmonia. Murilo Huff e Marília Mendonça engataram um relacionamento em maio de 2019. Em dezembro do mesmo ano, nasceu o filho do casal, Leo Dias Mendonça Huff. Em julho de 2020, o casal se separou, mas os artistas se reconciliaram pouco depois e voltaram a ficar juntos em novembro daquele ano. Em setembro de 2021 a relação chegou ao fim mais uma vez.