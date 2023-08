Paraense que sofreu acidente de carro na Argentina será transferida para São Paulo

Viviane Baima Serednicki, esposa do médico Charles Farah Serednicki, que está internada desde a última terça-feira (1º), na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Central de Mendoza, na Argentina, será transferida para São Paulo neste sábado (5). A informação foi divulgada pela cunhada de Viviane e irmã de Charles, a médica Karine Serednicki, nas redes sociais. Viviane, o marido e os três filhos do casal se envolveram em um grave acidente de carro na cidade de Mendoza, no dia 1º deste mês. As informações são do portal O Estado Net.

No post, Karine conta que a família aguarda apenas a liberação da documentação para o voo que trará Viviane para um hospital no Brasil. No entanto, ao portal o Consulado do Brasil em Mendoza informou por e-mail que a cirurgia de Viviane será realizada ainda nesta sexta-feira (4). "Este Consulado está a par da situação desde ontem e está prestando todo apoio possível. Contudo, a operação está agendada para hoje".

A médica alertou sobre a condição dessa transferência, por se tratar de um procedimento que pode trazer riscos. "Tomamos a decisão após muita ponderação e esperamos ter acertado. Temos médicos e hospital de ponta aguardando por ela. Tudo dependerá do sucesso desse transporte", informou.

A cunhada de Viviane também agradeceu às inúmeras mensagens de apoio e orações que a família tem recebido. "Muito obrigado a todos pela mobilização extraordinária. Não consegui dar conta de tamanha ajuda que recebemos. Deus Abençoe a todos!", escreveu.

A brasileira sofreu uma grave lesão na coluna cervical e teve deslocamento das vértebras do pescoço. A cirurgia a qual precisa ser submetida é de urgência e alta complexidade. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde dela ainda era considerado grave.

O acidente

A família, que é natural de Santarém, município no oeste do Pará, estava de férias na Argentina quando sofreu o acidente. O automóvel em que os paraenses estavam era alugado e teria capotado nas proximidades da Cordilheira dos Andes, após o condutor desviar de um rebanho, como divulgado pelos noticiários argentinos.

De acordo com informações apuradas pela imprensa de Santarém, Charles e os três filhos passam bem. Já o estado de saúde de Viviane é considerado delicado. Ela deverá ser submetida a uma cirurgia na coluna nas próximas horas.