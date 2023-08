Família de médico paraense se envolve em grave acidente de carro na Argentina

O médico psiquiatra Charles Farah Serednicki, a esposa dele, Viviane Fabiola Baima Serednicki, e os três filhos do casal se envolveram em um grave acidente de carro, na ​cidade de Mendoza, na Argentina, na tarde da última terça-feira (1º). A família é natural de Santarém, no oeste do Pará, onde tem uma clínica particular, e estava de férias no país vizinho. O automóvel em que os paraenses estavam era alugado e teria capotado nas proximidades da Cordilheira dos Andes, após o condutor desviar de um rebanho, como divulgado pelos noticiários argentinos.

De acordo com informações apuradas pela imprensa de Santarém, Charles e os três filhos passam bem. Já o estado de saúde de Viviane é considerado delicado. Ela deverá ser submetida a uma cirurgia na coluna nas próximas horas.

Logo após o capotamento, a família foi atendida por ambulâncias do serviço de emergência argentino e transferida para um hospital mais próximo. “O capotamento ocorreu quando o veículo trafegava no sentido oeste-leste, passando próximo à fábrica da Siplox. Segundo informações preliminares, um grupo de vacas atravessou repentinamente a via, levando o motorista a fazer uma manobra evasiva para evitar a colisão com os animais”, noticiou nesta quinta-feira (3) o site Mendoza Post.

“Na tentativa de evitá-los, o veículo perdeu o controle e acabou batendo no acostamento, o que resultou em um capotamento que deixou o carro tombado do lado direito, indo em direção ao lado sul da via”, complementou o site.