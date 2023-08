Colisão entre van e caminhão deixa mortos e feridos em rodovia de SC

Na manhã desta sexta-feira, 4, um grave acidente entre uma van e um caminhão deixou pelo menos três mortos e oito feridos na BR-470, em Gaspar, no Vale do Itajaí. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Por volta das 8h20, o trânsito estava fluindo alternadamente. Ao menos quatro ambulâncias foram deslocadas até o local para encaminhar os feridos a hospitais da região.

Os socorristas foram acionados no início da manhã no bairro Belchior Central. Não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros dos dois veículos e a dinâmica da colisão. O km 46, onde o acidente aconteceu, possui pista simples.

Inicialmente, o tenente Fillipi Thiago Pamplona informou que 12 pessoas ficaram feridas. Mais tarde, a informação foi corrigida e o número passou para oito pessoas. Os feridos são trabalhadores de uma empreiteira da região e seguiam de van para Balneário Piçarras. Já o caminhão tinha como destino Rio do Sul e levava carga de 32 toneladas de matéria prima para produção de ração, conforme informações dos bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica foram até o local fazer uma perícia do cenário.