Motociclista morre em grave acidente na PA-409

Um grave acidente de trânsito foi registrado, na noite desta quarta-feira (8), na rodovia estadual PA-409, estrada da praia de Beja, em Abaetetuba, na região nordeste do Estado. A vítima, identificada como o motociclista Márcio Lima, morreu ao colidir com um carro de passeio, modelo Renault Sandero. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.



Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o motociclista ainda com vida, à espera do socorro médico. Por algumas vezes, ele tenta se levantar, mas é controlado pelas pessoas que se aproximaram do local. “Não levanta, fica aí deitado. A ambulância já está chegando”, diziam.



Márcio, porém, não resistiu à gravidade do acidente e morreu. Vários amigos lamentaram a partida. “Deus conforte todos da família”, “Conhecia ele, um homem trabalhador”, “Meus sentimentos. Muito triste”, escreveram.



O corpo de Márcio foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, para a realização da perícia e posterior liberação à família, qie deverá realizar o velório e enterro ainda nesta quinta-feira (9).