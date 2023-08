Modelo e influencer, Ariana Viera morre em acidente de carro após 'premonição'

A jovem modelo e influencer venezuelana, Ariana Viera, de 26 anos, morreu após um acidente de carro na Flórida, Estados Unidos. Diversos veículos internacionais, como El Tiempo, Marca e The Sun, relataram o acontecimento nesta semana. De acordo com as autoridades, o carro de Ariana colidiu com um caminhão na estrada depois que ela, supostamente, adormeceu ao volante em 13 de julho. Quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram a jovem ainda viva e conseguiram reanimá-la. Contudo, ela sofreu um ataque cardíaco em seguida e não resistiu.

“Eles a reanimaram, mas quando iam levá-la para a emergência, ela faleceu”, disse sua mãe, Vivian Ochoa, em entrevista ao Telemundo31. Sobre a possível causa do acidente, ela acrescentou: “Minha menina adormeceu, ela estava cansada”.

A causa oficial do acidente ainda não foi determinada pelas autoridades.

Ariana Viera era conhecida por sua carreira como modelo, influencer e empresária. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhava fotos e vídeos de seu dia a dia com seus fãs e seguidores.

A jovem teve a oportunidade de modelar para diferentes marcas de roupas e também foi destaque na capa da revista de moda americana Style Cruze. Além disso, participou do desfile Winter Park Fashion Week 2023.

Post 'premonitório'

Em maio, Ariana fez uma postagem que se tornou uma triste coincidência. Ela publicou uma sequência de filmagens de si mesma e escreveu: “Me filmando para o meu funeral, porque sou sempre eu a [responsável] dos vídeos, ninguém mais faz isso”.

Os milhares de seguidores fizeram suas homenagens nos comentários da postagem. “Descanse em paz. Que vida estranha. Meus sinceros sentimentos à sua família”, escreveu um. “Que previsão triste e infeliz”, lamentou outro. Um usuário admitiu: "Eu não tinha visto isso ainda. Santo Deus. Prevendo o futuro dela. Como é doloroso ver isso". Uma amiga de Ariana também deixou seu carinho: “Você foi tão verdadeira, sempre me recarregou com as melhores energias”.