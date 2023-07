Doméstica morre atropelada por ônibus voltando do trabalho em Marabá

Edilene Diniz, de 51 anos, morreu atropelada por um ônibus terceirizado de uma empresa siderúrgica, na tarde desta quinta-feira (27), em Marabá, município no sudeste do Pará. Ela estava na garupa de uma moto, que era pilotada pelo genro, quando o acidente ocorreu na BR-222, na altura da Folha 5, núcleo Nova Marabá. Com informações do Debate Carajás.

Daniel, o piloto do veículo em que a vítima estava, disse que tinha ido buscar a sogra que trabalhava como doméstica na Folha 32, em Nova Marabá. Ao pararem na Folha 05 para entrarem na BR-222, um ônibus também parou ao lado deles. Edilene morreu a caminho de casa. “Eu parei a moto aqui, o ônibus chegou, parou do meu lado. Ele viu que a gente estava do lado, quando deu para entrar na rodovia com a moto eu entrei e ele entrou junto com a moto, mas bateu na minha moto”, contou o genro de Edilene ao Debate.

Após o impacto, a mulher caiu da moto, e o ônibus passou por cima dela. O motorista do ônibus deixou o local do acidente. Os moradores que presenciaram a cena se mobilizaram e cobriram o corpo da vítima com um pano, aguardando a chegada das autoridades competentes.

As equipes da polícia estiveram no local para realizar a verificação e iniciar as investigações sobre as circunstâncias que levaram ao sinistro. O corpo de Edilene Diniz foi removido pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o paradeiro do condutor que atropelou a vítima e aguarda retorno.