Mulher morre em penhasco logo após ser pedida em casamento

Uma designer de 39 anos, chamada Yesim Demir, teve uma morte trágica ao cair de um penhasco, poucos instantes após ser pedida em casamento pelo noivo, Nizamettin Gursu. A tragédia ocorreu em uma comemoração romântica, no dia 6 de julho, em Çanakkale, na Turquia.

O casal estava de férias em um hotel na ilha de Bozcaada, área litorânea de Çanakkale. O então namorado planejou o pedido de casamento em um local que é turístico do país, segundo o jornal Nokta Bursa. Yesim chegou a aceitar a proposta.

Para fechar o momento de união, o noivo foi buscar os alimentos e bebidas que estavam no carro para um piquenique, quando ouviu os gritos de Nizamettin. Ele voltou para o penhasco e a encontrou caída. Equipes de paramédicos e agentes da polícia local prontamente prestaram socorro à vítima.

Durante 45 minutos, foram realizadas tentativas de ressuscitação, mas, infelizmente, Yesim não resistiu aos ferimentos. As autoridades relataram que a queda ocorreu de uma altura de 30 metros até atingir os rochedos. A área onde ocorreu o acidente foi interditada enquanto as autoridades conduziam as investigações e foi reaberta ao público "de forma controlada" no dia 15, após uma série de medidas de segurança.

Nizamettin Gursu, o noivo de Yesim, relatou em depoimento à polícia que escolheu "esse local para termos uma lembrança romântica do meu pedido de casamento. Bebemos um pouco de álcool. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ela perdeu o equilíbrio e caiu".