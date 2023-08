Casal paraense morre após pneu de triciclo estourar em estrada de Goiás

Os paraenses Bento Silva Siqueira e Leila Oliveira morreram, na tarde de domingo, (30), ao caírem em uma ribanceira, na região de Alto Paraíso, em Goiás. Eles voltavam de um evento de motociclistas no Distrito Federal e estavam pilotando um triciclo pela GO-118 quando um dos pneus do veículo estourou e resultou no acidente.

Bentinho, apelido o qual Bento era conhecido, era vice-presidente do moto clube Araras de Aço, criado em 2000. Leila era esposa dele. Ambos foram lembrados pela alegria e paixão que tinham pelo mundo do motociclismo. “É com muito pesar que informamos que hoje os Araras de Aço MC perdeu, em um trágico acidente, seu vice-presidente Bentinho e sua esposa. Estamos aguardando o retorno do presidente Pinóquio e Onorário Gargamel, que estavam juntos durante a viagem, para mais detalhes", compartilhou a página do Araras de Aço no Instagram.

Na mesma rede social, o perfil Pará Moto Clube prestou condolências ao casal. “Um post todo de homenagem a esses dois queridos irmãos motociclistas, que hoje (30), infelizmente nos deixaram em um fatídico acidente em seu triciclo. A comunidade motociclística está toda de luto. Que Deus receba vocês e conforte a todos nós”, diz a publicação.

Nos comentários, diversas pessoas lamentaram o ocorrido. “Queria tanto que fosse mentira. Estou sem acreditar. Leila era uma pessoa maravilhosa com um coração muito bom. Oro pela sua família e que Deus conforte nossos corações”, contou uma internauta.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil de Goiás e aguarda retorno.