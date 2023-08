Em garupa de moto, menina é arrastada após caminhão arrancar fios elétricos; vídeo

Uma adolescente, de apenas 13 anos, sofreu lesões após ser arrastada por fios de um poste enquanto estava no garupa de uma motocicleta. O acidente foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Mandaguari, no Paraná. O caso aconteceu na última quinta-feira (27).

Antes do ocorrido, a garota trafegava com o pai por uma rua local e ficou presa em um fio que havia sido derrubado e arrastada por alguns metros. Nas imagens é possível ver o pai da menina e outras pessoas correndo desesperadamente para tentar evitar o pior. O capacete da adolescente chegou a sair. O motorista do caminhão parou o veículo imediatamente após ser alertado.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à menina e ao pai. Ambos foram encaminhando-os para o Pronto Atendimento Municipal e liberados após receberem cuidados médicos, apresentando apenas escoriações.

Em resposta ao incidente, a Prefeitura de Mandaguari informou que os fios pertencem à Companhia Paranaense de Energia (Copel) e que a empresa já havia sido notificada oficialmente anteriormente quanto à necessidade de ordenar os cabos que não estavam em uso. Uma nova notificação referente ao assunto foi enviada à Copel nesta segunda-feira (31), conforme relatado pela prefeitura.