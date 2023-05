Jovem morre atropelada por caminhão-tanque ao sair de entrevista de trabalho em Marabá

Natalia Almeida, 18 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão-tanque, na manhã desta segunda-feira (29), no quilômetro sete da BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com o Correio de Carajás, a vítima foi atingida pelo veículo assim que tentava atravessar a rodovia federal depois de sair de uma entrevista de emprego.

Testemunhas disseram ao Correio que, por volta das 11h, Natalia olhou apenas para um lado da via e não avistou o caminhão-tanque vindo em sua direção. Ela foi arrastada e a cena chocou a todos que estavam por perto, no momento. Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo pesado foi encaminhado à seccional para prestar esclarecimentos e realização do teste do etilômetro, com resultado negativo. O caso continua sendo investigado pela Seccional de Marabá.

Nas redes sociais, algumas pessoas disseram que conheciam a vítima. Uma delas, inclusive, disse que chegou a tirar a identidade com Natalia no último sábado (27).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a área do acidente isolada pela Polícia Militar e curiosos ao redor do corpo, que foi coberto com um lençol. “Infelizmente acho que morreu mesmo. Acho que foi esse caminhão aqui que passou”, diz um motociclista que registrou a situação momentos depois da colisão.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a remoção do corpo. Por conta do sinistro de trânsito, a pista precisou ser interditada e o fluxo de veículo no local ficou lento.

O exame de necropsia vai determinar a causa da morte. Testes realizados pelos peritos vão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.