Motociclista morre ao ser atingido em retorno da avenida Mário Covas, em Ananindeua

Um mototciclista morreu na manhã deste domingo (28), após ser atingido por outro veículo, enquanto tentava realizar um retorno na avenida Mário Covas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O local de retorno onde a vítima foi atingida, em frente a empresa Estrela do Norte, é conhecido entre os condutores habituados com o trecho como 'curva da morte', devido ao grande risco.

Segundo testemunhas, Daniel Pamplona estava em sua motocicleta aguardando para fazer um retorno no trecho, quando um carro em velocidade considerada alta o atingiu. Condutores e pedestres que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran). Quando as equipes chegaram ao local do acidente, a vítíma já havia falecido.