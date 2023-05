Idosa de 70 anos morre após ser atropelada por carreta na BR-316

Maria de Fátima Cressoni, 70 anos, morreu após ser atropelada na BR-316, no centro de Ananindeua, na tarde desta terça-feira (16). De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (CIOP), a vítima foi atingida por uma carreta em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. Foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Já o condutor da carreta, foi conduzido para a Seccional de Ananindeua para prestar depoimento.

Segundo a polícia, o motorista informou que estava parado no sinal vermelho quando ouviu gritos vindos do lado de fora. Ao sair de dentro da carreta, percebeu que o veículo de 30 metros de comprimento havia atropelado a idosa. Uma guarnição da Polícia Militar, que estava próxima, atendeu a ocorrência e acionou uma ambulância. A idosa foi retirada com vida do local e levada ao hospital.

Na unidade policial, o motorista da carreta não soube explicar como a vítima foi parar debaixo do veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil do Pará. Testemunhas poderão ser ouvidas para que a polícia esclareça as circunstâncias do atropelamento.