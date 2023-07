Bombeiros localizam corpo de turista do Pará que estava desaparecida no Delta do Parnaíba

O corpo de Adriane Rodrigues da Silva, 26 anos, natural de Belém do Pará, foi encontrado na manhã deste sábado, 8, no litoral piauiense. Segundo o tenente Conrado do Corpo de Bombeiros, a mulher foi localizada por volta de 10h40. Ainda não se sabe exatamente o local e as equipes aguardam o Instituto de Medicina Legal (IML) para a remoção da cadáver.

Ela desapareceu nas águas do Delta do Parnaíba, litoral do Piauí, na tarde da última sexta-feira, 7. A turista estava em passeio com a família, quando desapareceu na região das dunas do Morro Branco. Ela teria descido da embarcação para fazer algumas imagens da paisagem, mas foi arrastada pela correnteza. Ela estava acompanhada de um homem, que ainda tentou resgata-la. Diante do desaparecimento, as forças de segurança e resgate se deslocaram e iniciaram as buscas na região.

