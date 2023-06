Menino de 2 anos morre afogado em rio de Moju

Um menino de 2 anos de idade morreu, na tarde desta segunda-feira (26), após se afogar no rio Moju, na comunidade Bom Jardim, no município de Moju, nordeste paraense. A família alegou ao portal Moju News que a criança teria caído no rio após um acidente, sem dar mais detalhes do que teria ocasionado tudo. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do afogamento.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal em Abaetetuba. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o afogamento do menino e aguarda retorno.

Nas redes sociais, uma internauta pediu que, durante este período de verão, é necessário ter um cuidado especial com as crianças. “Temos que ter muito cuidado com as nossas crianças neste verão. Que Deus venha amenizar a dor dessa família”, comentou no post sobre o caso no perfil do Moju News, no Instagram.