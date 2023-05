Homem morre afogado em balneário de Moju; dinâmica do incidente é desconhecida

Um homem identificado como Deyvison Almeida Machado morreu, enquanto nadava na companhia de amigos na área do balneário do Levi, no município de Moju, nordeste paraense, na tarde deste domingo (1º). As circunstâncias do incidente ainda são desconhecidas.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimar o rapaz, que já estava morto. O corpo foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, distante a quase 30 km do local da ocorrência.

A perícia realizada no corpo de Deyvison vai apontar a causa exata da morte, bem como ajudar a esclarecer a dinâmica do ocorrido.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do rapaz: “Que tristeza que Deus conforte o coração da família”, “Descanse em paz, meu amigo”, “Meu sobrinho, descanse em paz. Não há dor pior que perder alguém da família”, “Estou sem acreditar”, escreveram os internautas.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para apurar mais informações, mas ainda não teve retorno.