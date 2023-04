Homem morre afogado após sair para tomar banho com amigos em área alagada do Marajó

Maciel Avelar de Jesus morreu afogado na manhã deste domingo (2) em uma região alagada de Cachoeira do Arari, no Marajó, conhecida como ramal da Rosa, localizado na Vila Camará, a qual era morador. A vítima supostamente seria uma pessoa com deficiência. Maciel teria saído na tarde de sábado (1º), com outros dois jovens para tomar banho.

O rapaz aparentemente não sabia nadar e acabou caindo em um fosso e morrendo afogado. Amigos e familiares sentiram falta dele e decidiram procurá-lo na manhã deste domingo. Por volta das 9h, a Polícia Militar foi informada que o corpo de Maciel tinha sido localizado, perto da estrada do Zé Divã.

Militares do 8º Batalhão isolaram a área até a chegada da Polícia Civil. A vítima vestia somente um short quando foi encontrada morta. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.