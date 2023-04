Santana do Araguaia: Casal morre afogado dentro de carro após cair em lagoa 

​Silvan Soares de Brito e Marli Alves Abreu morreram afogados, após o carro em que eles estavam cair em uma lagoa nas proximidades do rio Araguaia, no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (10), durante um período de chuvas intensas que atingem a região nas últimas semanas. Porém, o caso só ganhou repercussão nesta quarta-feira (12).

De acordo com o portal Debate Carajás, o casal não conseguiu sair da cabine do veículo e se afogou. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal nas proximidades do distrito de Barreira dos Campos, próximo à divisa dos estados do​​ Pará e Tocantins. Testemunhas relatam que o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, o que levou o carro a rodar na pista e cair dentro da lagoa.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos cabíveis, e os corpos foram removidos pelo serviço funerário. O casal era natural da cidade de Valparaíso, em Goiás, e estaria retornando para casa quando ocorreu o acidente.