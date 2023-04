Homem morre afogado após cair às margens do Rio Tapajós, em Santarém

Bernardo Lopes Costa, 51 anos, morreu afogado, na tarde desta terça-feira (4), após cair do cais de arrimo localizado na orla da cidade, próximo a um supermercado em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, segundo o portal O Impacto, seria morador da comunidade Cachoeira do Maró. Ele estaria perto da escadaria, na parte do píer, quando supostamente perdeu o equilíbrio e caiu no rio Tapajós. Acredita-se que Bernardo estaria alcoolizado, mas apenas o laudo cadavérico irá confirmar essa informação.

Um homem relatou que escutou alguém pedindo que ele pulasse no rio. No entanto, o pescador demorou a entender que se tratava de um afogamento, por conta do desespero das testemunhas. Bernardo, conforme dito por moradores, teria boiado mais de uma vez antes de desaparecer.

A esposa dele, identificada como Ana Maria, disse que o casal não se comunicava há cerca de um mês, porque ela fazia um tratamento de saúde em outra comunidade. De acordo com a companheira de Bernardo, os dois iriam retornar para casa nesta quarta-feira (5).

O Corpo de Bombeiros e a Marinha fizeram as buscas e o resgate do cadáver. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.