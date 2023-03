Homem morre afogado em igarapé de restaurante em Marituba

Um homem, identificado como David Nunes, morreu afogado no final da tarde deste domingo (19), no momento em que tomava banho de igarapé, dentro de um restaurante localizado em Marituba, na Grande Belém. De acordo com o estabelecimento, que confirmou o ocorrido, o cliente mergulhou, mas não retornou à superfície. Nas redes sociais, circula a informação de que a vítima estaria alcoolizada, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial até o momento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

Por nota, o restaurante informou ainda que o bombeiro guarda-vidas, que presta serviço ao local, fez o resgate e os primeiros socorros da vítima, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não houve tempo para reanimar o homem.

“O restaurante ressalta que conta sempre com um bombeiro militar em seu espaço e que disponibiliza coletes salva-vidas para garantir a segurança de todos os clientes. Em mais de 10 anos de atividades, foi a primeira vez que a empresa registrou um caso de afogamento. O restaurante presta condolências aos familiares e amigos da vítima, e assistência nesse momento difícil”, diz a nota.

O corpo de David foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do rapaz. “Estou muito triste e arrasado pela sua partida. Que Deus coloque sua alma em um ótimo lugar. Você era um homem muito bom de coração”, “Descanse em paz, mano. Será sempre lembrado”, escreveram.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.