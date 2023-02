​Farmacêutica morre afogada, durante comemoração entre amigos, em Redenção

A jovem farmacêutica Joyce Dias Silva, 24 anos, morreu afogada durante uma comemoração entre amigos, realizada em uma chácara no município de Redenção, no sul do Pará. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (23), mas só veio à tona neste sábado (25). As primeiras informações levantadas pela polícia são de que a jovem teria entrado em uma represa para tomar banho, quando se afogou. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

Pessoas que estavam no local relataram que a farmacêutica entrou na água e, após não retornar, alguns amigos teriam saído para procurá-la. Joyce Dias foi encontrada desacordada. Ela recebeu os primeiros-socorros ali mesmo, mas não teria reagido. Foi levada para um hospital mais próximo, onde a equipe médica teria constatado a morte da jovem.​​

O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Pará (Sinfar-PA) usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. “É com profundo pesar que nos solidarizamos com os familiares e amigos da colega Joyce Dias Silva, neste momento de tristeza. O Sinfar-PA, em nome de sua diretoria, presta suas condolências”, diz a nota publicada pela entidade.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para checar mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.