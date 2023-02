Pescadores encontram corpo de abaetetubense sumido próximo à praia das Corvinas, em Salinópolis

Pescadores encontraram o corpo de um homem boiando, na manhã desta segunda-feira (27), próximo a praia das Corvinas, em Salinópolis, nordeste paraense. A vítima não foi identificada. A suspeita da Polícia Militar (PM) é de que o homem tenha morrido afogado, já que ele não apresentava nenhuma lesão no cadáver. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Familiares reconheceram o corpo sendo de Gleydston Cardim de Matos. Ele estava desaparecido desde há quase duas semanas, desde o dia 18 deste mês. A vítima era moradora de Abaetetuba, cidade localizada também no nordeste do Estado.

Segundo a PM, agentes da 1ª Companhia Independente (1ª CIPM) atenderam a ocorrência. Assim que os policiais chegaram ao local, a vítima estava amarrada em uma embarcação. O homem foi localizado apenas escura com detalhes no tom de verde claro.

Ainda de acordo com os policiais da 1ª CIPM, a vítima era uma homem branco forte e possuía tatuagens ao longo do corpo. Uma os PMs conseguiram reconhecer na panturrilha perna direita com um desenho de coração e nome "Dayane escrito". A outra tatuagem, seria no braço direito, com os nomes de duas pessoas: "Antônio e Brena".

O pai Gleydston, Antônio, conversou com a reportagem e confirmou a informação. Ele, junto com outros familiares, aguardam a liberação do corpo do filho dele no Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. "É verdade. É o corpo do meu filho. Reconheci as tatuagens e o resto do corpo dele. Aguardamos liberação do IML de Castanhal", disse.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA e aguarda retorno.

Desaparecimento de Gleydston

A Marinha do Brasil havia informado que Gleydston desapareceu depois que caiu de uma embarcação a 37 quilômetros de Souré, no Marajó, na noite de 18 de fevereiro, em mar aberto. As buscas pelo rapaz foram assumidas pela MB na última quarta-feira (22). Os parentes só souberam o que houve no dia seguinte. O acionamento dos bombeiros chegou dois dias após o sumiço de Gleydston, na semana passada, segunda-feira (20).