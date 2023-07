Praticante de kitesurf fica à deriva e é resgatado a cerca de 5 km da Praia do Atalaia, em Salinas

Um praticante de kitesurf, identificado como Paulo Linhares, de 44 anos, foi resgatado, no final da tarde de sábado (29), após ficar à deriva no mar, a cerca de 5 quilômetros da margem da Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. Ele foi encontrado entre o município de São João de Pirabas e a Praia do Atalaia, em Salinas, utilizando os apetrechos do kitesurf para se manter flutuando.

O kitesurf consiste no uso de uma espécie de pipa e uma prancha com suporte para os pés, com o objetivo de deslizar sobre a água, seguindo a rota do vento. A Praia do Atalaia, inclusive, é uma das mais procuradas para a realização da prática no Pará, em razão da extensa faixa de areia que se forma com a maré baixa e da calmaria das ondas.

Adeptos da prática, que estavam na companhia de Paulo, ao perceberem a demora do rapaz em voltar para a margem da praia, acionaram o canal de urgência do Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo número 190. As buscas foram comandadas pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA).

Após cerca de dez minutos de buscas, foi possível localizar a vítima, que estava à deriva. Dois operadores aerostáticos saltaram da aeronave para tranquilizar a vítima e realizar o procedimento necessário.

Segundo o primeiro tenente Hailton, piloto do Graesp, “enquanto os operadores permaneceram na água com ele, a aeronave foi deslocada em direção aos bombeiros que estavam realizando buscas na água. Com o apoio da aeronave, a moto aquática conseguiu direcionar até o local exato onde a vítima estava, fazendo assim o resgate e conduzindo até a margem, na Praia do Atalaia”.

Integrando a ação, o tenente Aluísio, comandante dos guarda-vidas que atuam na Praia do Atalaia, acrescentou que “nós seguimos nas buscas até que a equipe do guardião 01 localizou a vítima. Ao chegarmos no local, os procedimentos já haviam sido iniciados. Conseguimos pegar os equipamentos da vítima e transferir ele para a moto aquática, o conduzindo em segurança até a Praia do Atalaia, onde a família o aguardava”.

O homem de 44 anos não apresentou sinais de afogamento. A vítima informou que estava em traslado para a Praia do Atalaia quando o seu velame rasgou e ficou cerca duas horas e meia à deriva e já estava exausto.