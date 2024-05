Casal de paraenses é resgatado após enchentes no Rio Grande do Sul

O casal de paraenses Amanda Arraes, 37 anos, e André Richardson, 38, que residem no município de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foram resgatados por voluntários na tarde deste domingo (05/05), após ficarem ilhados no imóvel onde residem, por conta da enchente que atingiu o Estado nos últimos dias.

Tanto Amanda quanto André registraram o antes e o pós-resgate em suas redes sociais. Nos vídeos publicados no Instagram, eles mostram que foram resgatados em um barco a remo. Também foram resgatados junto deles, uma senhora, um cachorro e uma criança pequena, o filho do casal.

“Assim, no momento, agora graças a Deus a gente está bem. Só que a gente passou por um perrengue porque, de madrugada, a água começou a subir lá em casa. E quando a gente já viu, de manhã, o rio já estava totalmente alto, mas a gente tem muitos voluntários pelo Rio Grande do Sul, pelos municípios todos estão ajudando com lancha, com jet ski, e eu pedi para um deles, que estava no resgate, para para fazer o nosso transporte até um lugar seguro”, disse André à reportagem.

André contou que por volta das 13h, deste domingo (5), a família saiu do imóvel onde residem, no quinto andar, porque o primeiro andar já tinha sido afetado pela enchente. “Então, a gente saiu logo a tempo, do que de repente ficar lá no apartamento sem energia. Nós já estávamos ficando sem comunicação porque eu estava com 20% de bateria no meu celular. E a nossa família estava preocupada e tudo mais, e essa água de lá vai demorar a baixar um pouco, porque é muita água, então a gente resolveu fazer isso”, comentou o paraense.

“Nunca aconteceu isso aqui em São Leopoldo, nunca. Principalmente no bairro Centro, que é onde a gente mora”, disse Amanda antes do resgate, quando ela gravou um vídeo do topo do seu imóvel. “Mas nós estamos bem, estamos em segurança, mas estamos sem energia, provavelmente vamos ficar alguns dias sem energia elétrica, e água ainda temos, porém, não vai durar muito tempo”, disse a paraense.

Amanda chegou a comentar, em um vídeo anterior, que recebeu muitas mensagens de amigos e familiares que estavam preocupados com a segurança do casal. Naquele momento, para tranquilizá-los, ela disse que estava bem, e que seu celular iria descarregar devido ao pouco carregamento da bateria do aparelho.

No sábado (04/05), André gravou um vídeo, onde relatava a situação enfrentada pela população em São Leopoldo, quando a inundação ainda não havia atingido o bairro onde o casal de paraenses habita: “O Rio dos Sinos, que fica a 700 metros da minha casa, está assim (acima do nível), a gente reza para não passar dessa mureta. Do outro lado de lá, já está bem comprometido: Santos Dumont, Campinas, Vicentina. E esse meu bairro é o Centro, que ainda não foi afetado, mas está uma situação bem delicada”.