Inundação no RS: Ministério das Cidades destina mais R$ 23,8 milhões para obras de saneamento

O Ministério das Cidades destinou mais de R$ 23,8 milhões para obras de manejo de águas pluviais e elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a liberação no último sábado (04/05), que será formalizada nos próximos dias no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Defesa Civil municipal, a região do interior de Caxias do Sul foi fortemente atingida pelas chuvas e registrou cinco mortes por soterramento nos últimos dias. As equipes de resgate informaram que cerca de 150 famílias foram retiradas das áreas de risco.

As obras de saneamento ambiental irão apoiar a população afetada do município. O ministro Jader Filho integrou a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (05/05).

Ao chegar no Estado, os membros do Governo Federal visitaram as áreas atingidas. Em seguida, o presidente Lula, acompanhado da sua equipe de ministros, se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

“Estamos todos unidos para que possamos realizar o esforço de reconstrução, principalmente de moradias, e cuidar das famílias que estão passando por um momento muito delicado”, disse o ministro Jader Filho ao destacar a importância das autoridades do Governo Federal estarem pessoalmente dialogando com o governador, prefeitos e parlamentares da região.

Ministro Jader Filho anuncia R$ 55 milhões para contenção de encostas no RS

É a segunda visita do ministro Jader Filho ao Estado. O titular do Ministério das Cidades esteve com o presidente Lula no município de Santa Maria, na última quinta-feira (02/05), e adiantou que o Rio Grande do Sul receberá R$ 55 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de contenção de encostas.

Embarcaram também com o presidente, a primeira-dama, Janja Lula, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Mucio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). Estiveram no Rio Grande do Sul neste domingo, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os ministros Edson Fachin (STF) e Bruno Dantas (presidente do Tribunal de Contas da União), além do comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva.

Balanço

Segundo a última atualização do governo estadual, são 329 municípios atingidos e já são 686.482 pessoas afetadas. O estado contabiliza 79.253 desalojadas e outras 14.447 pessoas em abrigos, com 72 mortos, 150 feridos e 103 desaparecidas.

Previsão do Tempo

Segundo os órgãos de monitoramento e previsão hidrometeorológica — Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) — a frente fria tem previsão de altos volumes de chuva para o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e sul do Paraná.

Entenda as ações do Ministério das Cidades para atendimento às vítimas no RS

O Ministério das Cidades é responsável pelas obras de prevenção a desastres, nas áreas de Contenção de Encostas e Drenagem Urbana que integram a seleção do Novo PAC.

Seleção Novo PAC contenção de encostas

Na última quinta-feira (02/05), durante visita do presidente Lula ao RS, o Ministro das Cidades anunciou recursos de prevenção no valor de R$ 55,260 milhões para quatro projetos apresentados por municípios do Rio Grande do Sul – três em Porto Alegre e um em Santa Maria. Em Santa Maria, cidade atingida e com 2 mortos, será selecionado um projeto de contenção de encosta, no valor de R$ 16 milhões, apresentado pela prefeitura, localizado no bairro de Itararé.

O anúncio de todos os projetos selecionados será na próxima quarta-feira (08/05), em evento na presidência.

Seleção Novo PAC para drenagem urbana

O Ministério das Cidades recebeu mais de 800 propostas, totalizando cerca de R$ 40 bilhões. Dessas, 57 propostas são do estado do Rio Grande do Sul e somam R$ 2,2 bilhões. A pasta está ampliando os esforços para concluir o quanto antes a análise das propostas, principalmente nos municípios afetados recentemente, com o objetivo de atender o maior número de pessoas e localidades em situação de risco.