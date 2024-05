Paraense preso por bomba em Brasília sairá da prisão e quer voltar ao Pará, diz site

O paraense George Washington de Oliveira Sousa, preso pela tentativa de um ataque à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal de 2022, deve deixar a cadeia. Condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e mais 280 dias-multa, ele passará a cumprir a pena em regime semiaberto e pretende retornar ao Pará. As informações foram divulgadas pelo jornal Correio Braziliense.

George é considerado o mentor do ataque frustrado ocorrido poucos dias antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele saiu do Pará para protestar contra a eleição do petista e montou um artefato explosivo posicionado em um caminhão de combustível, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. Porém, o motorista do caminhão percebeu o pacote e chamou a polícia, evitando uma tragédia.

Preso no dia 24 de dezembro daquele ano, o paraense confessou o crime e está atrás das grades desde então. Segundo o Correio Braziliense, ele cumpre prisão em regime fechado no Penitenciário do Distrito Federal (PDF I), mas poderá ingressar no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e deixar o Complexo Penitenciário da Papuda durante o dia, a partir deste sábado (18.05).

A autorização foi dada pela juíza Francisca Mesquita, que considerou o fato de George já ter cumprido 16% da pena no regime fechado. Pela decisão, ele também terá direito ao trabalho externo, mas não poderá ter concessão das saídas temporárias porque, desde que foi preso, nunca recebeu visita de amigos ou familiares.

George pretende cumprir as medidas no Pará, porque a família dele mora em Xinguara. Antes de ser preso por tentar explodir o aeroporto, ele trabalhava como gerente de postos de gasolina no município.

Atentado

O paraense não agiu sozinho no crime que o levou para a cadeia. Ele teve pelo menos outros dois comparsas, também condenados pela Justiça. Alan Diego dos Santos pegou pena de 5 anos e 4 meses e 160 dias-multa. Wellington Macedo recebeu, recentemente, perdão e não precisará pagar a multa de R$ 9,6 mil, mas segue no regime fechado por pena de 6 anos de reclusão.

Os três planejaram o ataque com o objetivo de criar uma situação de caos para permitir intervenção militar e decretação de estado de sítio.