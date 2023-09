Acusado de planejar com empresário paraense atentado a bomba em Brasília é preso pela PF

Foi preso nesta quinta-feira (14) Wellington Macedo, um dos três homens acusados de tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022. Wellington e outro brasileiro também foragido da justiça foram encontrados pela Polícia do Paraguai e detidos pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a PF, o homem que estava com Wellington no Paraguai é suspeito de envolvimento no 8 de Janeiro.

A operação se deu com o apoio da Polícia Nacional do Paraguai, por meio de acordo de colaboração internacional entre os países.

Investigações apontam que o plano do atentado a bomba em local público foi elaborado pelo empresário paraense George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos, Wellington Souza e outros manifestantes no dia 23 de dezembro de 2022. O paraense foi quem colocou os explosivos em um caminhão-tanque de combustível, mas o plano foi descoberto no dia 24 de dezembro e ele acabou preso.

George Washington e Alan Diego Rodrigues foram condenados por participação na tentativa de explosão e seguem presos. O paraense pegou uma pena de nove anos e quatro meses de prisão pelos crimes de explosão, causar incêndio e posse de arma de fogo sem autorização.

Wellington Macedo, condenado a 6 anos de prisão em regime fechado, estava foragido desde janeiro deste ano.