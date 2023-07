George Washington: tentativa de explosão em aeroporto tem ligação com parlamentares, diz site

Mensagens inéditas do celular do empresário George Washington de Oliveira Sousa, natural de Marabá, no Pará, revelam detalhes do plano terrorista para explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. O conteúdo, divulgado pelo Brasil 247, mostra troca de informações com o deputado federal Elieser Girão (PL-RN) e com o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

VEJA MAIS

Nas mensagens, obtidas pela jornalista Denise Assis, George Washington apela para o uso dos Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CACs) em apoio ao plano terrorista. De acordo com o Brasil 247, o deputado Elieser Girão, de megafone em punho, anunciou para os bolsonaristas: “coloquem os sapatinhos na janela. Teremos novidade no Natal”. A “novidade”, eram dezenas de vítimas que em consequência do atentado idealizado por George, poderiam ter ido pelos ares, no aeroporto da capital federal, na véspera dos festejos natalinos.

Os documentos não estão sob sigilo e estão em domínio público da PCDF. O Brasil 247 teve acesso à documentação e conversou sobre o assunto com o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), integrante da CPMI. Na avaliação do deputado, o material é muito importante para pautar os trabalhos da comissão que vai interrogar na próxima terça-feira (11) o ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid.

Para Correia, os documentos “demonstram um envolvimento de várias pessoas com o terrorista George Washington, entre elas até deputados”. Isso, segundo o parlamentar, desmancha a narrativa que Mauro Cid tem repetido, a de que para o próprio Bolsonaro o telefone de seu ajudante de ordens era apenas um muro de lamentações. Segundo o deputado, a finalidade era algo muito mais sério, que por pouco não foi concretizado.

Ao obter acesso ao celular de George Washington, a Polícia Civil do DF avançou bastante nas investigações. A partir do conteúdo, é possível, por exemplo, verificar que a afirmação de que o explosivo era destinado a postes de energia não condiz com a verdade, pois nos prints de páginas das suas conversas saltam diálogos em que ele fala sobre colocar a bomba no caminhão, deixando claro que este já era o plano desde o início.

George confessou sua participação no atentado, afirmando que, no dia 23/12, à noite, foi até o Quartel General e deixou o artefato explosivo já preparado, com Alan Diego dos Santos Rodrigues, seu cúmplice no atentado. Disse também que acreditava que o explosivo “seria colocado tão somente em um poste para interromper a transmissão de energia para Brasília. George, porém, foi enfático em asseverar que sua ação foi Ideológica” e “em defesa da liberdade”.

De posse das declarações, a Polícia Civil concluiu que ele não estava agindo sozinho e empreendeu diligências, a fim de chegar nos demais participantes da ação criminosa. Em um dos relatórios produzidos pela equipe de investigadores da DRACO, o de número 11/2023 3/ 45, a Polícia chegou aos seguintes nomes: Alan Diego dos Santos Rodrigues, natural de Comodoro (MT), Wellington Macedo de Souza, nascido em Fortaleza (CE), Andressa Aguiar da Silva Macedo, de Sobral (CE) e Paulo Leandro Galdo Rodrigues.

George Washington afirmou estar a disposição das forças armadas

No dia 11 de dezembro, um dia antes dos atos de vandalismo que marcaram Brasília, a reportagem do Brasil 247 afirma que George enviou mensagens por meio do Instagram ao General Elieser Girão, entre elas, um link de uma publicação que se refere à possível criação de uma força de segurança paralela pelo governo do presidente Lula. Em seguida, colocou-se à disposição para uma convocação das forças armadas.

“General Girão vão esperar até quando para acionar os CACs? Tem CACs prontos! Acione General, coloque em treinamento Militar Intensivo. Muito Fuzil a disposição, não nos deixe sair como bandidos”, teria dito o paraense em mensagens enviadas no dia 11 de dezembro, próximo das 20h.

George tentou também contato com o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que hoje integra a CPMI do 8 de janeiro. Na época, o acusado lhe enviou mensagens com cobranças sobre a atuação e uso dos CACs, (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) no golpe. Um dos planos ventilados na época que antecedeu a posse do presidente Lula foi a do uso de um “Sniper” para alvejá-lo na subida da rampa. “Vão esperar até quando para ativar os CACs como força de reserva, tem muito CAC atirador SNIPER”, afirma o paraense. O Brasil 247 diz que não tem notícia de que o senador deu retorno a George.

Pedindo socorro para as Forças Armadas (FAs), Washington teria se colocado à disposição para “matar ou morrer”, conforme declarou ao ser preso pela PCDF. “Convoquem os CACs SRS. Até quando vão esperar? Convoquem e ponham em Treinamento Militar Intensivo. Tem muito Fuzil a disposição, será uma honra servir a Pátria. Não nos deixe sair como bandidos nessa situação. Sejam rápidos, treinem os CACs. Não esperem as coisas ficarem mais sérias”, disse George à FAs.