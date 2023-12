Tentativa de ataque a bomba em Brasília por empresário paraense completa um ano; relembre o caso

A tentativa de ataque terrorista em Brasília completa um ano neste domingo (24). Na véspera do Natal de 2022, o empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, que saiu do Pará para protestar contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), montou o artefato explosivo que foi posicionado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em um caminhão de combustível. Ele e outras pessoas que questionavam o resultado da eleição tentavam, com essa atitude, criar uma situação de caos para permitir intervenção militar e decretação de estado de sítio.

VEJA MAIS

Porém, o motorista do caminhão percebeu o pacote e chamou a polícia, evitando uma enorme tragédia. George foi preso e confessou o crime. Foi ele quem montou a bomba, mas o paraense não pensou no plano terrorista sozinho. De acordo com a Polícia Civil, o plano foi elaborado no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército na capital federal no dia 23 de dezembro.

No apartamento que o paraense tinha alugado em Brasília, foram encontrados fuzis, espingardas, revólveres, munição e explosivos. George tinha registro de CAC (caçador, atirador, colecionador).

O que aconteceu com os envolvidos

No mês seguinte, em janeiro, Alan Diego dos Santos Rodrigues também confessou participação na tentativa de ataque. Em decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, George Washington foi sentenciado a nove anos e oito meses mais multa, enquanto Alan Diego teve pena de cinco anos e multa.

O blogueiro Wellington Macedo de Souza também participou da conspiração. Ele estava foragido e foi preso em 14 de setembro. Acabou condenado a seis anos de prisão e multa também por receber a bomba de Alan e plantá-la no caminhão.