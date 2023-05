Paraense é condenado por tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

O paraense George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, e Alan Diego dos Santos, de 32, foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acusados de planejar a tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto de Brasília no final do ano passado.

As penas somam mais de 14 anos de reclusão, que serão cumpridas inicialmente em regime fechado. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (11) pelo juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília.

No entendimento do magistrado, os acusados apresentam "periculosidade concreta". Segundo o juiz, não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional e que as circunstâncias dos fatos indicam periculosidade concreta, presente, ainda, com a necessidade de preservar a ordem pública. Diante disto, a prisão preventiva foi mantida.

O blogueiro e jornalista Wellington Macedo de Souza também é réu devido ao ocorrido, porém, o processo dele foi desmembrado do de George e Alan. Por isso, ainda não há sentença.