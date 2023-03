​​Justiça mantém na cadeia paraense que planejou atentado a bomba em Brasília

O juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, Osvaldo Tovani, manteve a prisão do paraense George Washington de Oliveira Sousa, acusado de planejar um atentado a bomba no Distrito Federal, em dezembro do ano passado, mesmo mês em que foi preso.

O pedido de liberdade foi negado pelo magistrado na última quinta-feira (23). Tovani entendeu que não havia fato novo que justificasse a revogação do decreto prisional, segundo publicação do site Metrópoles.

“Vale ressaltar que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice à imposição ou manutenção da prisão preventiva”, escreveu o juiz.

A defesa de George Washington pediu a revogação da prisão preventiva sob alegação de que o réu é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que os crimes atribuídos a ele não envolveram “violência ou grave ameaça”.

Entenda o caso

O empresário paraense George Washington Oliveira Sousa, 54 anos, foi preso na noite de 24 de dezembro passado, um sábado, acusado de tentar explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. No domingo, George foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, na capital federal.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o acusado foi preso por investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) em um apartamento no Setor Sudoeste, em Brasília. Junto dele, ainda segundo a PCDF, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revólveres, mais de 1 mil munições e artefatos explosivos. Após a prisão, um suposto amigo de George se manifestou, em grupos de trocas de mensagens, e disse que o empresário foi “preparado para a guerra”.

O diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, declarou que o atentado planejado pelo empresário do Pará poderia provocar a maior tragédia da história de Brasília.