Empresário paraense vira réu por ameaça de bomba em aeroporto de Brasília

O paraense George Washington de Oliveira Sousa virou réu junto com Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitar a denúncia de tentativa de explosão de um artefato deixado embaixo de um caminhão–tanque de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília na véspera do último Natal.

De acordo com as investigações, os três homens são apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro e o objetivo do crime seria causar um estado de sítio, há poucos dias da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda conforme as investigações, o plano foi elaborado no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, que foi desocupado, após os ataques contra os prédios dos Três Poderes.

A decisão é do juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal de Brasília, e atende a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a partir da investigação da Polícia Civil.