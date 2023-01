‘Medo de comer cachorro’ levou paraense a tentar explodir caminhão-tanque, diz advogado

Jorge Chediak, o advogado responsável pela defesa do paraense George Washington, acusado de tentar explodir uma bomba em Brasília (DF), disse que seu cliente foi levado a executar tal ato porque estava com medo de “comer cachorro” no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do portal Metrópoles.

O depoimento de Jorge Chediak foi feito em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, no último domingo (22), em que tenta justificar a tentativa de atentado a bomba da qual o cliente é suspeito.

Jorge Chediak admitiu na live que George Washington e outras pessoas compraram uma carga de dinamite. Mas, segundo o advogado, o paraense não queria explodir o aeroporto, mas um “poste de energia” para interromper o fornecimento de luz na cidade. Segundo ele, as pessoas estavam "desesperadas", com medo de "comer cachorro".